Путин: Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил о необходимости увеличить расходы на оборону. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности страны и защиты суверенитета.

«Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на закупку вооружений», – сказал Путин.

«Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», – подчеркнул президент, отметив, что в целом это себя оправдывает в том числе и с экономической точки зрения.

Ранее Путин заявил, что в России набирают обороты позитивные макроэкономические тенденции. Он ожидает, что рост ВВП по итогам года будет около 2%. По мнению президента, Россия сможет сохранить свое место в числе ведущих экономики по итогам текущего года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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