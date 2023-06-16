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Пятница, 16 июня 2023, 15:57 мск

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Путин: Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил о необходимости увеличить расходы на оборону. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности страны и защиты суверенитета.

«Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на закупку вооружений», – сказал Путин.

«Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», – подчеркнул президент, отметив, что в целом это себя оправдывает в том числе и с экономической точки зрения.

Ранее Путин заявил, что в России набирают обороты позитивные макроэкономические тенденции. Он ожидает, что рост ВВП по итогам года будет около 2%. По мнению президента, Россия сможет сохранить свое место в числе ведущих экономики по итогам текущего года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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