Путин заявил о позитивных тенденциях в российской экономике

В России набирают обороты позитивные макроэкономические тенденции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его оценке, пост ВВП по итогам года будет около 2%.

«Сегодня можно уверенно сказать – стратегия, выбранная тогда (полтора года назад) и государством, и бизнесом России, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», – констатировал Путин.

Глава государства полагает, что Россия сможет сохранить свое место в числе ведущих экономики по итогам 2023 года. «В апреле текущего года валовый внутренний вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента. Так во всяком случае считает МВФ – 0,7%. Хотя на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше – где-то до 1,5, а может будет под 2%. Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», – подчеркнул президент РФ.

По его словам, устойчивая макроэкономическая ситуация является конкурентным преимуществом России.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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