российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 июня 2023, 15:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин заявил о позитивных тенденциях в российской экономике

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

В России набирают обороты позитивные макроэкономические тенденции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его оценке, пост ВВП по итогам года будет около 2%.

«Сегодня можно уверенно сказать – стратегия, выбранная тогда (полтора года назад) и государством, и бизнесом России, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», – констатировал Путин.

Глава государства полагает, что Россия сможет сохранить свое место в числе ведущих экономики по итогам 2023 года. «В апреле текущего года валовый внутренний вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента. Так во всяком случае считает МВФ – 0,7%. Хотя на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше – где-то до 1,5, а может будет под 2%. Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», – подчеркнул президент РФ.

По его словам, устойчивая макроэкономическая ситуация является конкурентным преимуществом России.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин заверил, что Россия полностью выполняет обязательства по климату / Президенты России и Алжира подписали Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве / «Один к 10 в нашу пользу»: ВСУ потеряли в контрнаступлении до 30% иностранной техники / «Азов наш!» Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря / «Единая Россия» подталкивает страну к беспорядкам – Зюганов обратился к Путину / «Ради общего блага и процветания Отечества»: Путин поздравил сограждан с Днем России / В Казахстане нашли тела еще 11 жертв лесного пожара / Путин сообщил, когда начнется размещение ядерного оружия в Белоруссии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Путин Владимир,