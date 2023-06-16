Путин распорядился закрепить в законе понятие частичной занятости

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ призвал закрепить в законодательстве понятие частичной занятости.

Поручение по внесению изменений в Трудовой кодекс дано правительству РФ.

Путин при этом подчеркнул, что важно сохранять выплату пособия по уходу за ребенком даже при таком формате занятости. «Необходимо сохранять пособия по уходу за ребенком при частичной занятности родителя и закрепить это понятие в законе», – сказал глава государства.

Президент добавил, что, закрепив в законе понятие «частичная занятость», государство тем самым поддержит и граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают и не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, нельзя этого сделать, ведь тогда потеряешь пособие. Нужно, безусловно, снять эти ограничения и закрепить понятие «частичная занятость» в законе», – подчеркнул Путин.

Также президент на ПМЭФ потребовал продолжать выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие весь период времени, независимо от дохода семьи. Путин отметил, что выплаты для семей с детьми прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи. «Предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», – сказал глава государства.

Напомним, в мае с предложением закрепить в трудовом законодательстве понятие частичной занятости для людей, осуществляющих уход за ребенком или инвалидом, выступил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, это устранит «правовой вакуум» – гражданам будет разрешено и подрабатывать, и получать социальные выплаты.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»