Путину презентовали африканский мирный план по Украине: основные заявления

Африканская делегация в субботу представила президенту России Владимиру Путину мирный план по Украине. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и продолжалась более трех часов. В ходе переговоров российский лидер заявил, что от мирных переговоров отказалась Украина, а не Россия. Он также показал проект мирного договора, согласованный украинской стороной в Стамбуле в конце марта прошлого года. По словам Путина, проект соглашения был парафирован руководителем украинской переговорной группы, но после отвода российских войск от Киева Украина «выбросила это все на свалку истории».

«Они (Киев – прим. ред.) отказались от этого [мирного договора]. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей. Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от переговоров», – отметил президент РФ. При этом он подчеркнул, что не Россия, «а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров». «Более того, действующий президент Украины подписал декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Декрет даже издали. Ну чего же от вас хотят?», – сказал Путин.

Глава российского государства продемонстрировал согласованный украинской делегацией договор по итогам переговоров в Турции в 2022 году.

«Мы не договаривались с украинской стороной, что он [проект договора] будет носить конфиденциальный характер. Мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он! Он есть! Он так и называется – Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», – сообщил президент РФ.

К проекту договора, по словам Путина, есть приложение, которое касается «и вооруженных сил, и других вещей». «Все прописано от единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. Он парафирован киевской делегацией, подпись стоит. Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно и интеллигентно», – рассказал президент РФ.

Глава государства также заявил, что именно киевский режим «развязал эту войну в 2014 году», а Россия имела полное право признать республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН. «Эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. Мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им оказать. Потому что киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему вооруженным путем. Мы в соответствии с 51-й статьей устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне», – цитирует Путина «Интерфакс».

«Уважаемые коллеги, эта логика, которая была изложена на мой взгляд и взгляд моих коллег и экспертов является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН», – заключил президент России.

Путин также сообщил о готовности продолжить переговоры с Киевом об обмене военнопленными и заявил, что Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни. По его словам, Москва никогда не была против их воссоединения с родными.

Ранее президент России, открывая встречу, заявил, что Москва «открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон». По его словам, Россия ценит заинтересованность стран Африки в поиске путей урегулирования украинского кризиса.

Президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани в ходе переговоров заявил, что африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом «для того, чтобы положить конец этому сложному испытанию». В свою очередь, член делегации президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что «настало время обеим сторонам начать переговоры» и завершить войну на Украине. «Эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру», – добавил президент ЮАР. «Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта», – подчеркнул Рамафоса. По его словам, предложения семи африканских стран по урегулированию ситуации на Украине строятся на 10 пунктах, они не должны вступать в конкуренцию с другими идеями, которые были ранее выдвинуты.

Как отметил южноафриканский лидер, после того, как делегация стран Африки вчера выслушала позицию президента Украины Владимира Зеленского, она хотела бы выслушать позицию президента России. «Он (Зеленский) обозначил нам ряд вопросов, и мы ответили ему, что проведем встречу с вами, и на этой встрече также выслушаем вашу точку зрения по этой войне. Мы бы хотели выслушать вас с уважением по отношению к той точке зрения, которую вы выскажете», – сказал президент ЮАР.

По итогам переговоров африканской делегации и президента России глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры африканских стран «проявили понимание истинных причин украинского кризиса, который был создан усилиями Запада». Они «проявили понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые и подрывали долгие годы, безопасность на европейском континенте», – отметил он.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива африканских стран «очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций», но президент России «продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении». Африканские лидеры и Владимир Путин «выразили политическую волю» продолжать диалог по Украине, добавил он.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули после переговоров заявил, что африканские государства намерены продолжить свою посредническую миссию, направленную на урегулирование конфликта между Украиной и Россией, передает ТАСС.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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