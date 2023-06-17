Президент ЮАР прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в субботу в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Самолет южноафриканского лидера прилетел из Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы ЮАР.

Сирил Рамапоса входит в делегацию семи стран Африки по урегулированию украинского конфликта. Остальные члены делегации находятся по пути в Санкт-Петербург. В состав миссии, помимо Рамапосы, входят президенты Коморских Островов, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды.

В течение дня делегацию примет российский лидер Владимир Путин.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков уточнил, что президент РФ сегодня проведет отдельную двустороннюю встречу с коллегой из ЮАР. «Начнем с двусторонки с Рамапосой», – сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства.

16 июня миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент ЮАР на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским представил мирный план африканских стран по урегулированию украинского кризиса. Он состоит из 10 пунктов и включает в себя скорейшее начало переговоров для достижения мира, деэскалацию с обеих сторон, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для всех стран, обеспечение движения зерна и удобрений обеих стран, гуманитарную поддержку пострадавших в конфликте, послевоенное восстановление, урегулирование вопроса обмена пленными и возвращения детей, а также более тесное взаимодействие с африканскими странами.

Зеленский вчера вновь заявил, что мирные переговоры возможны только при выводе российских войск с территории, которую Киев считает своей.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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