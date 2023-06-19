Володин призвал уехавших россиян вернуться – позже такой возможности «может уже не быть»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уехавших из страны россиян «включить голову» и вернуться обратно, поскольку позже такой возможности может не быть. Об этом он написал в Telegram. В своем посте под заголовком «Чужбина Родиной не станет» политик отметил, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, и «этот процесс продолжается».

«Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия», – написал Володин.

Как отметил политик, «учитывая происходящее, правильно наконец включить голову». «Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», – полагает председатель Госдумы.

По его мнению, «для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря – по образцу США, где 80 лет назад за колючую проволоку помещали всех без исключения японцев ".

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждёт», – подчеркнул Володин.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что спецслужбы должны следить за всеми россиянами, проживающими в западных странах. Речь идет о «пристальном внимании служб безопасности» за гражданами РФ. «Это просто цена за российскую специальную военную операцию на Украине», – сказал Павел. Он напомнил, что во времена Второй мировой войны все граждане Японии, проживающие в США, «также находились под строгим наблюдением», назвав это «издержками войны».

Москва, Наталья Петрова

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