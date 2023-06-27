В Минобороны заявили о подготовке передачи тяжелой техники ЧВК «Вагнер» армии РФ

В Минобороны России заявили, что в настоящее время ведется подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения российской армии.

«Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вечером 26 июня президент России Владимир Путин в телеобращении выразил благодарность бойцам «Вагнера», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие». Глава государства заявил, что бойцы ЧВК могут заключить контракт с Минобороны, вернуться домой или направиться в Белоруссию.

Ранее сегодня ФСБ прекратила следствие по делу о вооруженном мятеже со стороны ЧВК «Вагнер», возбужденному 23 июня, в связи с прекращением преступных действий.

Москва, Наталья Петрова

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