ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа

ФСБ прекратила следствие по делу о вооруженном мятеже, возбужденному 23 июня, в связи с прекращением преступных действий. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности сообщает ТАСС.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», – сообщили в ЦОС ФСБ.

Вечером 26 июня в обращении к гражданам России президент Владимир Путин поблагодарил бойцов группы «Вагнер» за отказ от кровопролитного противостояния.

«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким».

«Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – подчеркнул Путин.

Напомним, в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по тыловым лагерям своих бойцов и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. После этого вагнеровцы с военной техникой прибыли в Ростов-на-Дону, а дальше двинулись колонной на Москву по трассе «М-4» (Дон).

В субботу утром президент РФ выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия бойцов ЧВК вооруженным мятежом. К вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате были достигнуты договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Глава ЧВК «Вагнер» принял предложение белорусского лидера об остановке движения колонны и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Москва, Андрей Дорофеев

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