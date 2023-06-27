У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки

Росгвардии передадут тяжелое вооружение и танки. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

«Будем вводить в Росгвардию тяжелые вооружения, танки», – сказал руководитель службы после выступления главы государства на Соборной площади Кремля перед военнослужащими и правоохранителями, которые участвовали в пресечении попытки вооруженного мятежа. Слова Золотова приводит РИА «Новости».

Этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, уточнил глава Росгвардии.

Ранее сегодня Минобороны России заявило о подготовке к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой техники в подразделения российской армии.

Добавим, Владимир Путин в обращении к силовикам поблагодарил личный состав ВС РФ, правоохранительных органов и спецслужб «за службу, отвагу, доблесть, верность народу России». По его словам, военные и правоохранители «фактически остановили гражданскую войну», встав «на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос». Как отметил глава государства, быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур во время мятежа позволило не допустить жертв среди мирного населения.

Москва, Наталья Петрова

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