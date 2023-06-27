Путин раскрыл расходы государства на содержание ЧВК «Вагнер»

Содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими Минобороны. «Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – сказал он. По словам главы государства, за год расходы госказны на содержание этой ЧВК превысили 86 млрд рублей.

«Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство выделило «Вагнеру» 86 млрд 262 млн рублей. Из них денежное содержание – 70 млрд 384 млн, стимулирующие выплаты – 15 млрд 877 млн, страховые выплаты – 110 млрд 179 млн», – рассказал Путин.

За это время, по его словам, собственник группы «Вагнер» – компания «Конкорд» – через военторг заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей, передает ТАСС.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем со всем этим разбираться», – подчеркнул глава государства.

В то же время Путин, обращаясь к военнослужащим, отметил, что «мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением»: они «действительно проявляли мужество и героизм»

«Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании «Вагнер», пользовался уважением в стране», – сказал президент РФ, чьи слова приводит «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»