Путин: многие достижения спецоперации были бы утрачены при успехе мятежа

После вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и тоже – хаос и гражданская война, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны. Глава государства отметил, что военным удалось предотвратить это. «Вот в чем была ваша роль. И за это как верховный главнокомандующий хочу выразить вам слова благодарности», – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что противник попытался бы воспользоваться хаосом из-за мятежа. По его словам, «неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге». Однако «все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены», – добавил Путин. Всего этого удалось не допустить, подчеркнул президент РФ.

Глава государства отметил, что в ходе мятежа были боевые потери, и этот факт вызывает большое сожаление. «Наши товарищи погибли, защищая Отечество», – сказал он. Путин заверил, что «будет сделано все, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей».

В ходе встречи глава государства также заявил, что из тех, кто участвует в СВО и проявляет себя в боевой работе, должен формироваться костяк руководства Минобороны РФ.

«Заслуги всех тех, кто принимал участие и в этой части боевой работы, будут оценены государством – имею в виду государственные награды. Но я уже говорил министру и хочу повторить еще раз: из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем, на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал президент.

События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли 23-24 июня, ФСБ квалифицировала как вооруженный мятеж. Сегодня российская спецслужба сообщила, что прекратила следствие по делу о вооруженном мятеже, возбужденному 23 июня, в связи с прекращением преступных действий.

Москва, Наталья Петрова

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