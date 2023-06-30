Захарова: Украина готовится совершить теракт на ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке теракта на Запорожской АЭС со стороны Украины. Так она прокомментировала учения в ряде украинских регионов, организованные на случай возможной аварии при подрыве ЗАЭС, и установку дополнительных приборов для измерения радиации в украинской столице.

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!», – написала представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

По данным киевской городской администрации, дополнительные два устройства для измерения радиации установлены в Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы. Сейчас в Киеве работает семь таких датчиков, уточнили в горадминистрации.

Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим планомерно готовится к теракту на Запорожской АЭС. Он упомянул про командно-штабные учения в Запорожье по ликвидации возможной аварии в случае теракта на Запорожской атомной электростанции.

Ранее Киев неоднократно заявлял, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Москве отвергали эти обвинения, называя их бредом. При этом МАГАТЭ и администрация президента США официально опровергли обвинения в том, что якобы «русские сами себя заминировали».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»