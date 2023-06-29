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Четверг, 29 июня 2023, 11:40 мск

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Режим Зеленского планомерно готовится к теракту на Запорожской АЭС – Рогов

Фото: Reuters

Сегодня в Запорожье начались командно-штабные учения украинских подразделений по ликвидации возможной аварии в случае подрыва Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, официально заявленная цель мероприятий – «слаживание действий всех служб в случае угрозы теракта на Запорожской АЭС».

Ранее Киев неоднократно заявлял, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Москве эти заявления называли бредом и категорически опровергали такие обвинения.

При этом МАГАТЭ и администрация президента США официально опровергли обвинения в том, что якобы «русские сами себя заминировали».

Запорожье, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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