В Госдуме заявили, что нужды в новой мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» нет

Необходимости в новой мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны специальной военной операции в настоящий момент и в «ближайшем будущем» нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка», – сказал парламентарий в комментарии ТАСС. И подчеркнул: «Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет».

Депутат также заявил, что не видит угрозы снижения боевого потенциала российских вооруженных сил в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он отметил, что на момент попытки мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» не было на переднем крае, «они все находились в лагерях». По словам Картаполова, отражение наступления ВСУ шло «практически без их участия». «Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», – добавил парламентарий.

Напомним, в июне на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путина заявил, что вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от целей, которые ставят перед собой власти России. По его словам, сегодня такой необходимости нет.

Москва, Наталья Петрова

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