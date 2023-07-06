Москва объявила персонами нон грата девятерых сотрудников финской дипмиссии

Россия объявила persona non grata девятерых сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством иностранных дел РФ.

Ранее Финляндия объявила persona non grata и выслала из страны девять представителей российских загранучреждений. Россия приняла ответные меры.

«В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», – сообщает МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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