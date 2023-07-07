В Турции заявили, что США тянет Швецию в НАТО против воли

Швеция добровольно затягивает процесс вступления в НАТО, куда ее хотят затянуть США. В Стокгольме просчитали, что потеря нейтралитета принесет больше вреда, чем пользы, пишет турецкое издание Sabah.

Швеция отказывается от компромиссов, чтобы затянуть процедуру вступления в НАТО. Свидетельство этого – очередная провокация с сожжением Корана в Стокгольме.

«Если бы эта скандинавская страна действительно хотела вступить в Североатлантический альянс, Стокгольм достиг бы консенсуса с Анкарой и не допустил бы таких провокаций, как сожжение Корана. Однако Швеция, наоборот, в последние дни изо всех сил старается не идти на компромисс», – говорится в статье.

Издание отмечает, что Швеция почти 200 лет сохраняла нейтралитет, и его потеря плохо скажется на экономике и настроениях в обществе внутри страны. Стокгольм начал процедуру вступления в НАТО под давлением Вашингтона, у которого свои причины для расширения альянса.

«Во-первых, США хотят использовать Швецию в качестве плацдарма для доступа к ресурсам Арктики. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля над Европой, а не как союз против России», – уверено издание.

Когда все страны Евросоюза будут «под колпаком НАТО», США смогут спокойно обратить внимание на другие регионы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал маловероятным принятие в альянс Швеции во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Чиновник надеется, что Турция все равно одобрит членство Швеции, хотя в Анкаре уже заявили о новых трудностях на пути североевропейской страны в альянс.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»