Сеул расширил санкции против Пхеньяна из-за ракетного запуска

Правительство Республики Корея ввело дополнительные санкции в отношении КНДР после запуска межконтинентальной баллистической ракеты. В черный список добавлены четыре гражданина и три организации, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский МИД.

«Правительство приняло решение ввести односторонние санкции против четырех лиц и трех юрлиц, занимающихся ядерными и ракетными разработками и их финансированием», – говорится в заявлении МИД.

Новые ограничения коснутся директора главного политического бюро Корейской народной армии Чон Гён Тхэка, экс-директора департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо и двух основателей компании Congo Aconde.

Сама компания также попала в черный список вместе с Chilsong Trading и Korea Paekho Trading, действующими при Минобороны КНДР.

12 июля КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая могла бы достичь любой точки на территории США. Ракета совершила самый долгий полет за всю историю ракетных испытаний, проводимых северокорейскими военными, и упала в Японское море в 250 км от острова Хоккайдо.

Сеул, Наталья Рязанова

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