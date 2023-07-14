Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, предприняты шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше», – говорится в сообщении.

В качестве ответной меры правительство РФ закрывает консульское агентство Польши в Смоленске, что позволит восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши – в России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна будет работать над изъятием зданий у российского посольства в Варшаве. Кроме того, польская прокуратура конфисковала почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов со счетов посольства и торгового представительства РФ в Варшаве. Прокуроры утверждают, что средства изъяты в качестве вещественных доказательств в рамках уголовного дела.

Москва, Зоя Осколкова

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