ФСБ начала проверки проходящих под Крымским мостом судов

ФСБ в целях предотвращения террористических и диверсионных акций начала проверки судов, следующих через Керченский пролив под судоходной аркой Крымского моста. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Согласно данным ФСБ, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, направлявшегося из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, были найдены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Как заявила спецслужба, в конце мая сухогруз находился в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла у судна полностью сменилась команда, состоявшая из 12 украинцев. Кроме того, было изменено название сухогруза.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – сообщила ФСБ.

В итоге сухогрузу было отказано в проходе «под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив», – добавили в спецслужбе.

Напомним, после прекращения зерновой сделки Минобороны России заявило, что с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Ведомство объявило некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

17 июля в результате теракта на Крымском мосту, совершенном киевским режимом, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Власти рассчитывают восстановить двустороннее движение на участке к осени.

Москва, Наталья Петрова

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