российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 10:29 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия откроет посольства практически во всех странах Африки

Россия намерена открыть посольства практически во всех государствах Африки. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и глава секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

По его словам, в настоящее время готовятся соответствующие решения. Сначала дипломатические представительства откроются в ряде стран, затем сеть будет расширяться на весь континент, однако это займет определенное время.

Дипломат назвал «не вполне разумным» решение о закрытии российских дипломатических миссий в Африке в 1990-х годах. Восстановление ситуации потребует времени и будет являться длительным процессом, подчеркнул Озеров.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС, на котором будут присутствовать представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Делегацию от РФ возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия,