Россия откроет посольства практически во всех странах Африки

Россия намерена открыть посольства практически во всех государствах Африки. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и глава секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

По его словам, в настоящее время готовятся соответствующие решения. Сначала дипломатические представительства откроются в ряде стран, затем сеть будет расширяться на весь континент, однако это займет определенное время.

Дипломат назвал «не вполне разумным» решение о закрытии российских дипломатических миссий в Африке в 1990-х годах. Восстановление ситуации потребует времени и будет являться длительным процессом, подчеркнул Озеров.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС, на котором будут присутствовать представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Делегацию от РФ возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.

Москва, Зоя Осколкова

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