Брюссель отправил Киеву еще €1,5 млрд помощи

Евросоюз отправил очередной транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Общая сумма поступлений с начала года составила 10,5 млрд евро.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», – сообщила чиновница в сервисе микроблогов.

Утвержденная ЕС программа макрофинансовой помощи Украине предполагает передачу 18 млрд евро до конца 2023 года.

В мае государственный долг Украины вырос до 124,3 млрд долларов. Только в апреле его размер увеличился на 4,4 млрд долларов после получения первого транша от Мирового валютного фонда.

Брюссель, Наталья Рязанова

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