Видение Запада в отношении конфликта на Украине оторвано от реальности. ВСУ уже достигли бы успеха, будь верны сообщения украинских властей и западных СМИ, заявил бывший начальник штаба чешской армии генерал Иржа Шедива.

Западные страны часто строят свои оценки о ситуации на Украине по отчетам США. Но только в редких документах содержатся настоящие данные, включая информацию российской стороны, уверен генерал.

«На мой взгляд, очень часто мы принимаем во внимание только то, что говорит украинское политическое и военное руководство страны, или то, что говорят некоторые британские или американские аналитики», – сказал Шедива в беседе с Czdefence.

Он добавил, что Киев давно добился бы успеха в контрнаступлении, если бы данные западных стран были верны. На Западе не принято показывать проблемы ВСУ, в том числе настоящие потребности в оружии.

«В прошлом решения всегда принимались поздно, и сейчас в случае с истребителями эти решения, если и придут, то тоже с запозданием», – заявил генерал.

Как сообщал «Новый День», провал украинского контрнаступления приведет к «сокрушительному поражению» Запада. Уже к зиме у западных стран иссякнут запасы оружия и желание помогать Киеву.

Прага, Наталья Рязанова

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