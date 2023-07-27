Депутаты Госдумы больше не смогут ездить в зону СВО без согласования с Шойгу

Депутатов Госдумы уведомили об изменении правил поездок в зону спецоперации на Украине. Теперь для того, чтобы посетить воинские части и подразделения в зоне СВО, им нужно получить согласование у министра обороны Сергея Шойгу или главы Генштаба Валерия Гермасимова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме.

Данное требование довели до парламентариев после письма главы Минобороны на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, которое поступило в палату на прошлой неделе и «носило рекомендательный характер».

Согласовывать поездки депутатов будет руководство Госдумы. По словам одного из собеседников издания, парламентариям запретили приезжать в воинские части и встречаться там с личным составом, но они смогут посещать новые регионы и передавать военнослужащим помощь, встречаясь с ними на нейтральной территории.

Одна из причин такой меры, по словам источника издания, может быть связана с тем, что военных «не устраивает PR в прифронтовой зоне», так как депутаты «постоянно фотографируются, устраивают шоу», порой возле танков и пушек.

В письме также рекомендуется осуществлять в случае необходимости перелет депутатов военными бортами только по ходатайству спикера Госдумы или его первых заместителей.

Москва, Наталья Петрова

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