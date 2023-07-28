Путин заявил, что Россия действует в полном соответствии с уставом ООН

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами семи африканских стран – участниц миссии по урегулированию на Украине на полях второго саммита «Россия – Африка» вечером в пятницу, 28 июля, заявил, что Россия действует в полном соответствии с уставом ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава российского государства сказал: «В ходе предыдущей, июньской, встречи мы с вами подробно обсудили ситуацию, приведшую к возникновению конфликта, и обменялись мнениями по поводу путей возможного урегулирования. …Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН».

«Принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами. Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других. …Они (Запад, – прим.ред.) забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии? Плевать они хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», – подчеркнул Путин.

Обращаясь к лидерам стран участницам миссии по урегулированию на Украине, президент России отметил: «Ваш подход, ваши идеи – это все перекликается с положениями, представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины. Но должен напомнить, что власти Украины сами издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией. Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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