Путин объяснил, почему Россия отвела войска из-под Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны отвело российские войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей. По его словам, украинская сторона поставила отвод войск в качестве условия для заключения мирного договора, но после того, как Москва сделала это, Киев отказался от всех договоренностей.

«Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», – сказал Путин на встрече с африканской миссией по Украине в Санкт-Петербурге. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

Глава российского государства также заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, напомнив при этом, что киевский режим «сам издал специальную нормативную базу, запрещающую переговоры» с Москвой. «Со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», – сказал президент.

Путин также отметил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО. Он напомнил, что Украина получила независимость на основе Декларации о независимости, в которой «черным по белому написано», что она является нейтральным государством. «Для нас это имеет принципиальное значение», – подчеркнул президент. «Зачем Запад стал втягивать Украину в НАТО – нам не очень понятно», – сказал Путин, отметив, что «именно это создает фундаментальную угрозу безопасности» России.

Москва, Наталья Петрова

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