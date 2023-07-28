Путин: Некоторые западные силы давно готовились к гибридной войне с Россией

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами семи африканских стран – участниц миссии по урегулированию на Украине на полях второго саммита «Россия – Африка» в пятницу, 28 июля, заявил, что некоторые силы на Западе давно готовились к гибридной войне с Россией и подрыву ее государственности, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава российского государства сказал: «Проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности России, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и к подрыву нашей государственности. Я это говорю с полным основанием».

«Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта. И мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию», – отметил Путин и заявил, что полностью согласен с председателем Африканского союза, что страны Африки против госпереворотов.

«Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису. Это как раз госпереворот на Украине в 2014 году. Это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали. Они пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения. Вот таким образом Запад и начал войну на Украине. Именно так все и было. Отрицать это невозможно», – отметил президент России.

«В Москве вынуждены были признать независимость отдельных территорий. Мы в течение восьми лет этого не делали. Восемь лет пытались добиться мирного урегулирования. Мы подписали с этими вновь образованными государствами договор о сотрудничестве и взаимопомощи. Всё в рамках ООН. И в рамках этих договоров мы ответили на их призыв о помощи в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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