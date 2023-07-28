Кремль: Россия открыта для урегулирования украинского конфликта

Москва открыта для переговоров по урегулированию украинского кризиса, но Киев занимает непримиримую позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике.

Накануне президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» высказался за скорейшее урегулирование кризиса на Украине. По его словам, страны континента готовы помогать России в этом направлении. «Мы должны быть вместе с Россией, чтобы искать решение, которое стало бы приемлемым как для РФ – братской страны, но также для государств Африки и всего мира», – пояснил Ассумани.

Москва, Светлана Антонова

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