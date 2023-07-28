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Пятница, 28 июля 2023, 14:19 мск

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«Это острая проблема»: Путин высказался о роли Африки в разрешении украинского кризиса

Кадр из выступления президента РФ на форуме «Россия – Африка»

Посреднические миссии по украинскому урегулированию были монополизированы странами с так называемой развитой демократией, а сейчас Африка готова помогать в решении этой проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита «Россия-Африка» в пятницу. Глава государства назвал украинский конфликт острой проблемой.

«Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения», – сказал Путин.

По его словам, Россия с уважением относится к предложенным рядом африканских стран инициативам по Украине и «внимательно их рассматривает».

Глава российского государства при этом заявил, что Африка становится новым центром силы, а ее политическая и экономическая роль «растет в геометрической прогрессии». С усилением позиций Африки на международной арене «всем придется считаться», – заключил Путин.

Напомним, 17 июня в Санкт-Петербурге африканская делегация представила президенту России Владимиру Путину мирный план по Украине.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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