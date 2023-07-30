Путин на параде в честь Дня ВМФ рассказал, сколько кораблей пополнят флот в 2023 году

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял парад в честь Дня Военно-морского флота, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В Главном военно-морском параде участвовали 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Петербурге и Кронштадте.

Выступая на параде, Владимир Путин заявил, что российский флот «был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой». Глава государства поздравил с праздником экипажи кораблей и подводных лодок, летчиков морской авиации, бойцов береговых войск и морских пехотинцев.

Глава государства сообщил, что в 2023 году российский флот пополнят 30 кораблей разных классов. По его словам, Россия «уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота». Путин отметил, что в числе кораблей, уже заступивших на боевое дежурство,– ракетный корвет «Меркурий».

В конце выступления президент поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение стоящих перед ними задач, надежность и «безупречную преданность Отчизне».

Путин отметил, что такие качества военных моряков, как мужество, отвага и непреклонность «в полной мере проявляются и сегодня». «Во имя России наши моряки отдают все свои силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки», – подчеркнул он.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»