В Совфеде заявили о риске обострения украинского конфликта из-за выборов в США

Из-за президентских выборов в США существует риск обострения конфликта на Украине. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью газете «Аргументы и факты».

По оценке сенатора, «это очень опасная ситуация», потому что американские власти используют внешнюю политику в интересах межпартийной борьбы.

«Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают», – заявил Косачев.

В связи с этим, полагает сенатор, президентская кампания в 2024 году может «оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством» в украинском кризисе. «Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно», – отметил он.

Так или иначе, «непредсказуемость поведения американцев будет возрастать», – заключил Косачев.

Москва, Наталья Петрова

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