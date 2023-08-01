Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты на территории России свидетельствуют о военной слабости киевского режима. И ведут к преждевременной смерти лидера режима Владимира Зеленского.

«Это акт отчаяния номер один. Вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах. Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы», – сказал аналитик в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон считает, что подобное поведение только приближает конец Зеленского.

По сведениям аналитика, 90% переданных Киеву американских боевых машин уничтожены в ходе одной российской атаки. Это показывает, что ВСУ ничего не могут противопоставить российской мощи на поле боя.

Бывший генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко обвинил Владимира Зеленского в начале военного конфликта с Россией. По его мнению, президент пришел неподготовленным к власти и допустил ряд системных ошибок.

Как сообщал «Новый День», союзники устали от безответственных выходок Зеленского. Провал разрекламированного контрнаступления выглядит как поражение не только киевского режима, но и активно его поддерживающих США и НАТО. Запад начал волноваться, как бы конфликт на Украине не привел к развалу Евросоюза и альянса Европы и Штатов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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