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Понедельник, 17 июля 2023, 19:36 мск

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В Киеве прозрели? Экс-генпрокурор Украины заявил, что война началась из-за Зеленского

Фото: antikor.com.ua

Война с Россией началась в результате действий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший генпрокурор и экс-глава МВД «незалежной» Юрий Луценко.

«Почему началась война? Потому что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям. Путин же напал на Украину не в 19-ом и не 20-ом. Он ждал. Пока Зеленский перессорится со всеми западными союзниками и развалит систему управления», – цитируют Луценко украинские СМИ.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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