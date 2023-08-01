Венесуэла подала заявку на членство в БРИКС

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение, заявил президент страны Николас Мадуро. Он отметил, что группа стала движущей силой становления многополярного мира.

«Мы надеемся, что этот запрос будет положительно оценен Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, чтобы Венесуэла с радостью и скорее раньше, чем позже, присоединилась к деятельности БРИКС, чтобы поддержать и помочь», – сказал президент в эфире телеканала VTV.

Николас Мадуро назвал БРИКС движущей силой становления многополярного мира. По его мнению, расширение группы положительно скажется на установлении баланса в новом мире.

Накануне МИД Боливии объявил о поданной заявке на присоединение к БРИКС ради укрепления сотрудничество с развивающимися экономиками и устойчивого развития собственной страны.

Вместе с тем, Индия и Бразилия не готовы поддержать быстрое расширение БРИКС, но согласны принять новых участников в статусе наблюдателей. На ближайший саммит БРИКС в ЮАР намерены приехать 22 страны, еще 20 проявили интерес к мероприятию, отметили организаторы.

Москва, Наталья Рязанова

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