В США тоже обвинили Киев в хамстве в ответ на помощь в конфликте

Официальные лица киевского режима ведут себя с союзниками все более грубо после масштабной помощи в конфликте с Россией. Такое отношение может привести к тому, что поддержка иссякнет, предупредил Washington Examiner.

Издание удивилось, что Запад в ответ на поддержку Украины все чаще получает грубость вместо признательности.

«Что менее ясно, почему украинские официальные лица ведут себя всё более грубо и раздражительно, когда некоторые из их крупнейших иностранных партнеров просят немного больше благодарности», – говорится в статье.

Киев уже получил от союзников значительную финансовую и военную помощь, но просит еще больше. Однако оскорбления вместо благодарности могут привести к сокращению объемов помощи, пишет издание.

Министр обороны Великобритании остался недоволен отношением украинских властей, когда после долгого пути в Киев получил только список оружия, которое Киев надеялся получить от союзников. В ответ на возмущение министра президент Украины Владимир Зеленский нахамил ему на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Президент Польши Марчин Пшидач призвал Украину больше ценить оказанную Польшей поддержку. И не возмущаться запретом на ввоз украинского зерна в соседние страны, пострадавшие от беспошлинного экспорта продовольствия из Украины. На следующий день МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого и высказал ему недовольство словами польского лидера.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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