Володин призвал ООН стребовать с Запада компенсацию для Африки

США, Британия и Франция должны компенсировать африканским странам ущерб от своей колониальной политики, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сложившееся благополучие США, Британии, Франции, а также ещё ряда стран Европы во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки. За период колониализма США и государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 млн человек. Эти депортации обескровили Африку», – заявил Володин в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что за прошедшие годы изменились только методы Запада, но не колониальные интересы. Для США, Франции и Великобритании страны Африки так и остались просто источником сырьевых ресурсов. Запад продолжает опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов. Экономика самих стран Африки от этих сделок не получает ничего и показывает отрицательный рост.

При этом, Запад агрессивно лоббирует свои интересы в международных организациях, владеет морскими портами и многими добывающими предприятиями в странах Африки. Любые инициативы по защите интересов африканского народа и окружающей среды выхолащиваются под давлением Запада.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами», – призвал политик.

После переворота в Нигере ФРГ и Франция временно прекратили оказывать бюджетную поддержку африканскому государству и остановили все платежи. Всемирный банк также приостановил выделение Нигеру средств по всем операциям.

Москва, Наталья Рязанова

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