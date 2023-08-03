Россия включила Норвегию в перечень недружественных стран

Правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипмиссий. Российские власти установили лимит сотрудников из числа проживающих в РФ для норвежских посольств и консульств, сообщила пресс-служба кабмина.

Решение принято во исполнение Указа президента от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств». Документ позволяет вводить для иностранных дипмиссий лимит или полный запрет нанимать проживающих в России граждан. Для Норвегии установлен лимит таких сотрудников.

«Согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплён лимит в 27 человек», – пояснили в правительстве.

Первыми весной 2021 года недружественными для России странами признаны США и Чехия. Летом 2022 года ограничения введены в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

В апреле 2023 года Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Решение было принято в ответ «на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе». В то же время Осло активно поддерживает киевский режим в его противостоянии с Москвой. В июле Норвегия решила выделить 22 млн. евро на поставки запчастей для танков Leopard 2, переданные Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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