Захарова объяснила, почему МУС выдал ордер на Путина

Ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой от Международного уголовного суда стали результатом жесткого продвижения Великобританией своих интересов. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, описавшая возможный ход событий в своем телеграм-канале.

21 февраля в Палате предварительного производства МУС судью Антуана Кесиа-Мбе Миндуа из Конго заменили судьей из Коста-Рики – Серхио Херардо Угальде Годинесом. По версии Захаровой, так у английского лобби в Палате появился перевес, и Лондон быстро нашел прокурора, у которого мог быть личный интерес для сотрудничества с британскими властями.

«21 февраля родного брата прокурора МУС Карима Хана, бывшего депутата британского парламента Имрана Хана, обвинённого в педофилии, выпускают из английской тюрьмы досрочно. 22 февраля направлено обращение прокурора Карима Хана на утверждение «ордеров», – напомнила Захарова.

По ее мнению, Лондон также организовал донорскую конференцию для МУС на 20 марта, чем прозрачно намекнул МУС, когда хочет видеть готовые ордеры.

«Если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты. Судьи легко покупаются. 17 марта МУС выписывает ордер на арест президента Путина и Львовой-Беловой. МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги», – сделала вывод российский дипломат.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении судей МУС, утвердивших ордер на российского президента, и прокурора, подавшего такой запрос. Ведомство отметило, что все фигуранты будут объявлены в розыск.

Москва, Наталья Рязанова

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