В Кремле отказались верить заявлениям США по зерновой сделке

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова верить на слово заявлениям США о содействии российскому экспорту при условии возвращения России в зерновую сделку.

«На слово – нет», – так он ответил на о готовности РФ поверить американским чиновникам, передает РИА «Новости».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы сделать всё для безопасности экспорта продовольствия, в том числе для России, если она вернется в зерновую сделку.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что если Вашингтон действительно заинтересован в бесперебойном снабжении развивающихся стран продовольствием, то ему «следует не на словах, а на деле снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия-ООН о продвижении росагроэкспорта».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»