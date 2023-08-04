Болтон предсказал выход США из НАТО при победе Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом выведет Штаты из состава НАТО, считает бывший помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО», – сказал он в эфире телеканала NewsNation.

Болтон отметил, что многие последствия политики Трампа стали случайностью. Бывший президент не придерживался какой-либо линии в своих решениях, кроме одной – выгоды для него самого.

«Те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, в действительности не понимают, как это произошло. Во многих случаях Трамп хотел двигаться в противоположную сторону. Он не думает о направленности политики, когда принимает решения. Все связано с тем, какую пользу это может принести Дональду Трампу», – добавил советник.

Ранее Трамп обвинил в конфликте на Украине провальные действия НАТО и президента США Джо Байдена. Он уверен, что действующей администрации и всему Западу не хватило жесткости в общении с Россией.

Напомним, в Анкаре спрогнозировали выход из НАТО на фоне «провокаций» против Турции. Во Франции отметили, что НАТО открыто призывает Запад к Войне с Россией, что выльется в Третью мировую. Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из альянса.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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