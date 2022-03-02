Трамп обвинил Байдена и НАТО в конфликте на Украине

Провальные действия НАТО и президента США Джо Байдена привели к эскалации на Украине, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Он обвинил главу государства в недостаточность жесткости.
«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», – цитирует экс-президента его пресс-служба.
По мнению Трампа, США напрасно сосредоточились на глобальном потеплении как главной угрозе мировой безопасности. Тем самым они дали возможность руководству России «добиться всего, чего оно захочет».
«Вместо того, чтобы проявить жесткость и силу, лишили США энергетической независимости, а затем поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти», – обвинил американское руководство Трамп.
Утром 24 февраля Москва начала военную спецоперацию в Донбассе с целью денацификации Украины. Минобороны РФ настаивает, что российские военные не наносят удары по городам Украины, а выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Ответом западных стран на действия России стала волна санкций.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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