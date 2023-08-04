Die Welt узнала о задержке военной помощи для Киева из Берлина

Власти ФРГ отправили на Украину не весь объем военной помощи, обещанной в мае, узнала Die Welt. Из 110 танков Leopard 1 Киеву передали только 10, пишет издание со ссылкой на список поставленного Киеву вооружения.

В мае ФРГ объявила о пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро. Доставить танки, комплексы ПРО и зенитки обещали в кратчайшие сроки. По состоянию на 28 июля «Украина мало что получила из этого».

Из обещанных 110 танков Leopard 1 Киеву передали лишь 10, из 18 самоходных зениток Gepard – 12, а из 20 бронемашин Marder не отправили ни одной. Включенные в пакет четыре системы ПРО IRIS-T тоже не ушли на Украину.

Уже в июне Берлин пообещал Киеву новый пакет военной помощи, в который планировали включить вездеходы, беспилотники, сухпайки и боеприпасы. С февраля 2022 года ФРГ отправила на Украину военной, финансовой и гуманитарной помощи почти на 17 млрд евро.

Берлин, Наталья Рязанова

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