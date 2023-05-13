Германия готовит новую военную помощь Киеву на 2,7 млрд евро

Германия готова направить киевскому режиму очередную крупную партию военной техники, стоимость которой оценивается в 2,7 млрд евро, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Речь идет об отправке 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистических транспортных средств, систем противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасах. Как сообщается, поставка будет осуществлена в ближайшие недели и месяцы.

Der Spiegel уточняет, что о новом пакете помощи, вероятно, будет объявлено в воскресенье параллельно с награждением президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого в Ахене.

Москва, Светлана Антонова

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