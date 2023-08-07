Рябков: страны БРИКС внесли здравый смысл в обсуждение «формулы мира» по Киеву

Представители стран БРИКС помогли донести здравый смысл до Киева и его спонсоров во время обсуждений в Джидде, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Саму встречу дипломат назвал бесполезными попытками Запада мобилизовать глобальный Юг.

«С точки зрения донесения здравого смысла до спонсоров киевского режима, я думаю, участие коллег по БРИКС в этом мероприятии, возможно, какую-то пользу принесло. По итогам соответствующий диалог, соответствующий обмен мнениями между нами и участниками БРИКС, которые там на разных уровнях побывали, будет проведен», – сказал Рябков в беседе с ТАСС.

Замминистра уверен, что диалог с партнерами по БРИКС поможет понять реальную расстановку и соотношение мнений относительно конфликта на Украине. Запад ставил перед собой иную цель в Джидде: переманить другие государства на сторону Украины в вопросе мирного урегулирования ситуации.

«Это отражение попытки Запада продолжать бесполезные, обреченные на провал усилия по мобилизации международного сообщества, а говоря точнее, глобального Юга, пусть даже не целиком и полностью, на поддержку так называемой формулы Зеленского, которая изначально обречена и несостоятельна», – подчеркнул дипломат.

5-6 августа в саудовской Джидде состоялись консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. Более 30 стран приняли приглашение на мероприятие, но России его не отправили. По итогам решено создать рабочие группы для обсуждения каждого пунктов украинской «формулы мира».

Принят альтернативный план, включающий целостность Украины, прекращение огня на линии соприкосновения, обмен пленными, мирные переговоры под эгидой ООН.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что время мирных переговоров не пришло, пока противник не приполз «на коленях, моля о пощаде». В будущих переговорах должны участвовать обе стороны конфликта, а процесс проходить с учетом исторических и текущих реалий, заявил Медведев в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

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