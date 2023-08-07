СМИ: Путин и Эрдоган встретятся в конце августа

Президент РФ Владимир Путин может прибыть с визитом в Турцию в последнюю неделю августа, пишет Hurriyet со ссылкой на источники.

Москва и Анкара достигли предварительной договоренности по дате и списку вопросов для переговоров. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским коллегой отношения Турции с Сирией, а также с Азербайджаном и Арменией. В перечне также вопрос возобновления черноморской инициативы для вывоза украинского зерна.

Предварительно этот круг вопросов президенты обсудили во время телефонного разговора 2 августа. Тогда же лидеры двух стран условились о личной встрече. Президент Путин подчеркнул, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» участие в ней России потеряло смысл.

Анкара, Наталья Рязанова

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