США выделят Украине новый транш военной помощи на $200 млн

Администрация США во вторник объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По его сведениям, в новый транш войдут в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, AT-4 и TOW, средства для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS, другие боеприпасы и стрелковое оружие. Вооружения будут предоставлены Киеву из запасов Пентагона.

Отмечается, что выделение нового пакета стало возможным благодаря допущенной Пентагоном ошибке в бухгалтерских расчетах, из-за которой стоимость переданного Украине оружия была завышена примерно на 6,2 млрд долларов.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Белый дом работает над вопросом по дополнительному финансированию Украины. Соответствующий пакет документов, как ожидают в американской администрации, будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.

Напомним, в конце июля США объявили о выделении киевскому режиму пакета военной помощи на $400 млн долларов, который включал боеприпасы для ЗРК NASAMS, Patriot и ракетного комплекса HIMARS.

Вашингтон, Наталья Петрова

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