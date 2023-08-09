Посол Антонов: США уходят от ответственности по зерновой сделке

Вашингтон пытается уйти от ответственности за системные сбои в исполнении соглашения по черноморской инициативе. Россия оставила открытой дверь по сделке, но Запад только бросает информационные пустышки вместо реальных действий, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

США действуют привычными методами: ведут информкампанию по искажению реального положения дел. В том числе, чтобы сместить фокус внимания с того факта, что зерно вывозили с Украины в Европу, а не африканские страны, как было заявлено при подписании соглашения.

«Пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Различного рода «уговоры» по восстановлению черноморской инициативы лишены смысла. Все, что нужно от США и их союзников – не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки», – пояснил Антонов.

Заявления Вашингтона о введенных исключениях и изъятиях из санкционного механизма являются информационными «пустышками». Запад просто пытается «сделать хорошую мину при плохой игре», ведь российские компании до сих пор сталкиваются с трудностями по части финансов и логистики. Препоны действуют даже в случаях с безвозмездной передачей удобрений нуждающимся регионам.

«Может, настало время прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский союз и делает российский народ сейчас? Всем давно надоели морализаторские американские лекции. Нужно не поучать, а помогать конкретными делами», – призвал российский посол.

Глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все для решения «возможных проблем» России ради возобновления зерновой сделки. Чиновник якобы лично писал письма в банки с просьбой содействовать российскому экспорту агропродукции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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