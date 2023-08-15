США потратили на помощь Украине 130 млрд долларов, заявил претендент на пост президента Штатов Роберт Кеннеди-младший. При этом, американские власти сократили программы социальной помощи внутри страны, оставив 30 млн граждан без талонов на еду.

«Мы к настоящему моменту уже направили туда 130 млрд долларов. Как мы можем тратить 130 млрд, когда у 15 млн американцев нет медицинской страховки, когда мы лишаем 30 млн американцев талонов на еду?» – сказал политик в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Карлсон опубликовал видеозапись беседы в своем блоге.

Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон тратит деньги на Киев с 2013 года. Американские спецслужбы спонсировали протесты на Украине.

«Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили. Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в эти протесты, которые потом привели к государственному перевороту», – рассказал политик.

В конгрессе США призвали Белый дом заниматься проблемами внутри страны, а не тратить бюджетные деньги на проблемы Украины. Порядка 55% опрошенных граждан США заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование для Киева.

Евросоюз оценил расходы на помощь Украине в конфликте с Россией в 20 млрд евро.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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