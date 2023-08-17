Столтенберг пообещать поддержку НАТО Украине до ее «победы»

Североатлантический блок продолжит оказывать помощь Украине до ее «победы», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Норвегии.

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте», – так Столтенберг ответил на вопрос о возможных территориальных уступках Украины для завершения конфликта и вступления в альянс, передает Reuters.

Генсек НАТО также добавил, что, несмотря на то, что ВСУ, по его утверждению, «стабильно продвигаются», ситуация на фронте остается «крайне неопределенной» для Украины, сообщает ТАСС.

15 августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключил, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу России. Он отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался.

В Киеве возмутились словами Йенссена о размене территорий, назвав такие предложения «абсолютно неприемлемыми».

После этого глава офиса генсека НАТО назвал «ошибкой» свои слова о том, что киевский режим может получить членство в НАТО в обмен на передачу части подконтрольной территории в пользу РФ.

Москва, Наталья Петрова

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