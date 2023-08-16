Глава офиса генсека НАТО назвал «ошибкой» своё заявление о размене украинских территорий

Сегодня глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен был вынужден оправдываться после своего вчерашнего заявления о возможном размене территории Украины для прекращения конфликта с Россией. Он назвал «ошибкой» свои слова о том, что киевский режим может получить членство в Североатлантическом альянсе в обмен на передачу части подконтрольной территории в пользу РФ.

«Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», – заявил Йенссен, слова которого цитирует РИА «Новости».

Накануне газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался.

Накануне официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя Йенссена, заявил, что предлагать Киеву вступление в альянс в обмен на отказ от территорий абсолютно неприемлемо.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал руководителя аппарата генсека НАТО каким-то клерком» и также выразил возмущение по поводу возможного размена пока подконтрольных Киеву территорий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявление Йенссена сказал, что «для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться от Киева.

Брюссель, Светлана Антонова

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