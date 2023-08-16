российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 августа 2023, 17:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Глава офиса генсека НАТО назвал «ошибкой» своё заявление о размене украинских территорий

Сегодня глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен был вынужден оправдываться после своего вчерашнего заявления о возможном размене территории Украины для прекращения конфликта с Россией. Он назвал «ошибкой» свои слова о том, что киевский режим может получить членство в Североатлантическом альянсе в обмен на передачу части подконтрольной территории в пользу РФ.

«Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», – заявил Йенссен, слова которого цитирует РИА «Новости».

Накануне газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался.

Накануне официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя Йенссена, заявил, что предлагать Киеву вступление в альянс в обмен на отказ от территорий абсолютно неприемлемо.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал руководителя аппарата генсека НАТО каким-то клерком» и также выразил возмущение по поводу возможного размена пока подконтрольных Киеву территорий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявление Йенссена сказал, что «для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться от Киева.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

НАТО согласно на размен украинских территорий / У Киева ещё остались резервы для наступления – военный эксперт / Армия России отразила почти полтора десятка атак ВСУ: уничтожено более 600 боевиков / Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ / Киев разочарован: Берлин медлит с решением о поставке дальнобойных ракет для ВСУ / Нахождение ЧВК «Вагнер» на белорусской границе вызывает панику Польши и подталкивает ее к необдуманным действиям / ВС РФ отразили более десяти атак ВСУ и продолжили наступление на Купянском направлении / Российские войска разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,