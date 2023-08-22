МИД РФ: под выдворение из Латвии попадают пенсионеры без родных в России

Посольство России в Латвии каждый день получает десятки обращений от граждан РФ, которым грозит выдворение с латвийской территории. Среди них много пенсионеров без родственников и жилья в России, рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.

Дипмиссия оказывает юридическую поддержку живущим в Латвии россиянам, которые обеспокоены происходящим.

«Подавляющее большинство подпадающих под действие принятой в Латвии «иезуитской нормы» – лица преклонного возраста. Многие из них страдают от хронических заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата, не имеют на территории РФ ни родственников, ни жилья, не говоря уже о базовых документах, таких как внутренний паспорт, СНИЛС, ОМС», – приводит слова посла пресс-служба дипмиссии.

Зыков отметил, что российская делегация поднимала проблему дискриминации прав россиян в Латвии в ОБСЕ. 16 августа Комиссия по международному сотрудничеству СПЧ призвала правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы выступить в защиту русскоязычных жителей Латвии, которых официальная Рига готовит к принудительному выселению.

В начале августа Латвия объявила, что в сентябре более 6000 живущих в стране россиян получат уведомление с просьбой покинуть прибалтийскую страну. «Значит ли это, что, в конце концов, какую-нибудь семидесятилетнюю бабушку возьмут и отвезут к границе? Они просто по закону должны это сделать», – заявил глава парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмарс Лидака.

Рига, Наталья Рязанова

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